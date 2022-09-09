Криптовалюты - это ценные бумаги. В США намерены ужесточить контроль

Компании, которые помогают упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), как и другие рыночные посредники, заявил агентства Гэри Генслер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, посредники на рынке криптовалют выполняют ряд функций, регулируемых SEC, включая работу в качестве биржи, брокера, дилера, клирингового агента и хранителя, и должны быть зарегистрированы соответствующим образом.

"Если вы попадете в какую-либо из этих категорий, приходите, поговорите с нами и зарегистрируйтесь", - сказал Генслер, повторив, что подавляющее большинство крипто-токенов квалифицируются как ценные бумаги и подпадают под действие соответствующих законов.

"Смешение различных функций внутри криптопосредников создает неотъемлемые конфликты интересов и риски для инвесторов", - добавил он.

Хотя Генслер ранее заявлял, что крипто-кредиторы подпадают под компетенцию SEC, в его комментариях содержится более подробная информация о других участниках рынка криптовалют, которые, по мнению SEC, подпадают под ее юрисдикцию.

Комментарии, вероятно, напугают участников крипторынка, которые надеялись избежать дорогостоящих требований, обычно связанных с регистрацией SEC, включая раскрытие информации, контроль управления рисками и минимальные требования к капиталу и ликвидности, хотя еще неизвестно, будут ли такие фирмы добровольно соблюдать.

Генслер сказал, что он попросил сотрудников SEC работать с криптопосредниками, чтобы убедиться, что они регистрируют каждую из своих функций, что может включать их разделение на отдельные юридические лица для смягчения конфликта интересов.

Однако он добавил, что SEC, возможно, придется проявить гибкость в применении существующих требований к раскрытию информации, отметив, что в рамках режима SEC существует специальное раскрытие информации о продуктах.