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Bitcoin продолжает стремительно падать: сколько стоит сейчас

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Среда 09 ноября 2022 18:16
Bitcoin продолжает стремительно падать: сколько стоит сейчас Фото: Bitcoin продолжает стремительно падать (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 9 ноября, Bitcoin продолжил стремительно падать. Впервые с ноября 2020 г. он опустился до 17 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на показатели криптобиржи Binance.

В 17:46 курс цифровой валюты опустился до 16,997 долларов. Однако вскоре снова вырос и к 17:52 достиг 17,262 долларов.

Аналитики высказывают мнение, что, исходя из ситуации в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться только в конце 2023 года.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд. В это утро цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысяч долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance подписала меморандум о покупке FTX.com – подразделения основного своего конкурента биржи FTX. После этого просел весь криптовалютный рынок, поскольку выяснилось, что биржа FTX неплатежеспособна. Цена Bitcoin увлекла за собой весь рынок.

Напомним, что во вторник, 8 ноября, Bitcoin обрушился почти на 20%. Впервые с конца сентября он опустился ниже 19 тысяч долларов.

Компании, помогающие упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), как и другие рыночные посредники, заявил агентства Гэри Генслер.

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