Bitcoin обвалился почти на 20 процентов

Во вторник, 8 ноября, обрушился почти на 20%. Впервые с конца сентября он опустился ниже 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на показатели криптобиржи Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютам биржи Binance Bitcoin подешевел до 18,4 тысячи долларов. Криптовалюта опускается ниже 19 тысяч долларов за монету впервые с конца сентября.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд. В это утро цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.