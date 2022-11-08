ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Bitcoin обвалился почти на 20 процентов

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 21:53
Bitcoin обвалился почти на 20 процентов Фото: Bitcoin обвалился почти на 20 процентов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, обрушился почти на 20%. Впервые с конца сентября он опустился ниже 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на показатели криптобиржи Binance.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютам биржи Binance Bitcoin подешевел до 18,4 тысячи долларов. Криптовалюта опускается ниже 19 тысяч долларов за монету впервые с конца сентября.

Bitcoin дешевеет уже третью торговую сессию подряд. В это утро цена впервые с 25 октября опустилась ниже 20 тысяч долларов за монету.

С начала года Bitcoin подешевел в 2,3 раза, отступив от уровня 46,2 тысячи долларов. Исторический рекорд в 69 тысяч долларов был достигнут в ноябре прошлого года, а с начала текущая цена не поднималась выше 48 тысяч.

Напомним, что регулятор ценных бумаг США создаст два новых офиса для рассмотрения заявок, связанных с криптоактивами и сектором медико-биологических наук. Они присоединятся к семи существующим офисам отдела комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается подачей корпоративных документов.

Компании, помогающие упростить транзакции на рынке криптовалют, должны зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), как и другие рыночные посредники, заявил агентства Гэри Генслер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
NEWS
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
В Киеве и семи областях сегодня применяют аварийные отключения света: для чего они нужны
DAILY
По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов