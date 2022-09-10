Регулятор ценных бумаг США создаст офис для регистрации криптовалют

Регулятор ценных бумаг США создаст два новых офиса для рассмотрения заявок, связанных с криптоактивами и сектором медико-биологических наук. Они присоединятся к семи существующим офисам отдела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), который занимается подачей корпоративных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В результате недавнего роста криптоактивов и отраслей медико-биологических наук мы увидели необходимость в предоставлении более широкой и специализированной поддержки", - говорится в заявлении Рене Джонса, директора отдела корпоративных финансов.

В последние годы популярность криптовалют и других цифровых активов резко возросла, и они все больше переплетаются с регулируемой финансовой системой, обременяя политиков необходимостью отслеживать риски в значительной степени нерегулируемом секторе.

Однако в 2022 году произошло резкое падение спроса на криптовалюту, поскольку мировое отношение к риску было подорвано вторжением России в Украину, агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики и высокой инфляцией за последние десятилетия.

Обвинения в отмывании денег против некоторых криптофирм, а также нарушения данных потребителей в Соединенных Штатах, крупнейшем рынке цифровых активов, также повлияли на спрос.