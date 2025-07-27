"Бісить несправедливість": дружина гравця "Динамо" відверто висловилася про футбольне ком'юніті

На пряме запитання, чи є у футбольному та навколофутбольному ком'юніті люди, які її особисто "бісять", Дар'я дала відповідь, яка змушує замислитися.

"Цікаве питання. Мене не бісять люди, мене бісить несправедливість", - заявила вона, давши зрозуміти, що її невдоволення спрямоване не на конкретних осіб, а на саму систему та принципи, що панують у цьому середовищі.

Це вочевидь чіткий натяк на те, що за красивим фасадом ховаються моменти, які можуть глибоко образити та розчарувати.

Дар’я Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Також Дар'я не приховує свого обурення щодо непослідовності деяких вболівальників, що, очевидно, є частиною тієї самої "несправедливості", про яку вона говорить.

"Мене дуже злить, коли хлопці програють - на них говорять неприємні речі, а коли виграють - вони їх люблять. Абсурд", - зазначила Дар’я.

Вона підкреслила, що, попри таку критику, на їхню родину це жодним чином не впливає.

Дар’я Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Дар'я завжди стоїть горою за свого чоловіка, адже чудово розуміє, наскільки важкою та емоційно виснажливою є праця професійного спортсмена.