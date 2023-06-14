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Біржовий індекс Nikkei у Японії досяг 33-річного максимуму: названі причини

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Токіо, Середа 14 червня 2023 01:49
Біржовий індекс Nikkei у Японії досяг 33-річного максимуму: названі причини Фото: індекс Nikkei у Японії досяг 33-річного максимуму (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Біржовий індекс Японії Nikkei 225 за результатами торгів досягнув рівня 33 018 пунктів. Такий високий результат зафіксовано вперше із липня 1990 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За день торгів індекс додав аж 1,8% завдяки опублікованим планам Toyota щодо впровадження нових технологій для виробництва електричних автомобілів, а також інформації про переговори між керівництвом компанії OpenAI та японської корпорації SoftBank щодо впровадження штучного інтелекту у свої продукти.

Повідомляється, що індекс Nikkei 225 зростає вже кілька днів поспіль за рахунок позитивного настрою інвесторів. Він у свою чергу викликаний інформацією про те, що Центральний банк Японії збереже низькі облікові ставки на тлі низької інфляції та пожвавлення економічної активності в країні.

Що відомо про індекс Nikkei 225

Індекс Nikkei 225 – це один із найважливіших фондових індексів Японії. Він обчислюється як середнє арифметичне цін акцій 225 найбільш активно торгованих компаній Токійської фондової біржі.

Вперше індекс був опублікований 7 вересня 1950 року Токійською фондовою біржею. З 1970 року індекс обчислюється японською газетою Nihon Keizai Shimbun. Список компаній, що входять до рейтингу Nikkei 225, переглядається щонайменше раз на рік, у жовтні.

Допомога Японії Україні

Раніше стало відомо, що Японія активізувала свої дії щодо бюджетної сфери для надання допомоги Україні.

Також раніше міністр закордонних справ Японії Есімаса Хаясі заявив, що Токіо та країни партнери мають об'єднатися та зберігати санкції проти РФ доти, доки вона не припинить свою агресію проти України.

Нещодавно агентство Reuters повідомляло про те, що Японія поставить Сполученим Штатам тротил до снарядів для України.

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