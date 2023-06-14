Биржевой индекс Nikkei в Японии достиг 33-летнего максимума: названы причины

Биржевой индекс Японии Nikkei 225 по результатам торгов достиг уровня 33 018 пунктов. Такой высокий результат зафиксирован впервые с июля 1990 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

За день торгов индекс прибавил целых 1,8% благодаря опубликованным планам Toyota по внедрению новых технологий для производства электрических автомобилей, а также информации о переговорах между руководством компании OpenAI и японской корпорации SoftBank касательно внедрения искусственного интеллекта в свои продукты.

Сообщается, что индекс Nikkei 225 растет уже несколько дней подряд за счет позитивного настроя инвесторов. Он, в свою очередь, вызван информацией о том, что Центральный банк Японии сохранит низкие учетные ставки на фоне низкой инфляции и оживления экономической активности в стране.

Что известно об индексе Nikkei 225

Индекс Nikkei 225 – это один из важнейших фондовых индексов Японии. Он вычисляется как среднее арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний Токийской фондовой биржи.

Впервые индекс был опубликован 7 сентября 1950 года Токийской фондовой биржей. С 1970 года индекс вычисляется японской газетой Nihon Keizai Shimbun. Список компаний, входящих в рейтинг Nikkei 225, пересматривается как минимум раз в год, в октябре.

Помощь Японии Украине

Ранее стало известно, что Япония активизировала свои действия в плане бюджетной сферы для оказания помощи Украине.

Также ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио и страны партнеры должны объединиться и сохранять санкции против РФ до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.

Добавим, недавно агентство Reuters сообщало о том, что Япония поставит Соединенным Штатам тротил к снарядам для Украины.