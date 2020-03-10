Биржи Гонконга и Китая открылись небольшим ростом

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Основные индексы фондовых бирж Китая на открытии торгов показали незначительный рост

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи на открытии торгов во вторник вырос почти на 1% на фоне обвала мировых рынков и одновременно роста стоимости нефти марок Brent и WTI, свидетельствуют данные торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Hang Seng вырос на 0,98% и составил 25285,68 пункта.

Основные индексы фондовых бирж материковой части Китая на открытии торгов показали незначительный рост.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,61% - до 2961,26 пункта, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи SZSE Component вырос на 0,87% и составил 11205,02 пункта.

Напомним, ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник упали почти на 3,8%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран.

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти значительно снизились ключевые индексы.

На прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно "просели" ценные бумаги российских компаний.