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Биржи Гонконга и Китая открылись небольшим ростом

Новости » Финансы     10.03.2020 - 04:39
Биржи Гонконга и Китая открылись небольшим ростом
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Основные индексы фондовых бирж Китая на открытии торгов показали незначительный рост

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи на открытии торгов во вторник вырос почти на 1% на фоне обвала мировых рынков и одновременно роста стоимости нефти марок Brent и WTI, свидетельствуют данные торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Hang Seng вырос на 0,98% и составил 25285,68 пункта.

Основные индексы фондовых бирж материковой части Китая на открытии торгов показали незначительный рост.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,61% - до 2961,26 пункта, индекс Шэньчжэньской фондовой биржи SZSE Component вырос на 0,87% и составил 11205,02 пункта.

Напомним, ключевые индексы Токийской фондовой биржи во вторник упали почти на 3,8%, реагируя на обвал фондовых рынков США и других стран.

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти значительно снизились ключевые индексы.

На прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно "просели" ценные бумаги российских компаний.

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