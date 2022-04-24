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Биржа Nasdaq закроет доступ для российских инвесторов

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Вашингтон, Воскресенье 24 апреля 2022 17:42
Биржа Nasdaq закроет доступ для российских инвесторов Фото: Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Одна из крупнейших в мире бирж Nasdaq закрывает доступ для российских инвесторов. Ограничение начнет действовать с 29 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсант.

Указывается, что инверторы из России больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq. Любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.

Ограничение коснется всех российских брокеров, которые работают с биржами Nasdaq в США и странах Северной Европы.

Стоит отметить, что Nasdaq - это американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Одна из основных фондовых бирж США.

Напомним, криптовалютная биржа Binance отключила подсанкционные российские банки.

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