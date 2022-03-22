Криптобиржа Binance отключила подсанкционные российские банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы финансового мониторинга Украины.

После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Вinance P2P: Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

Перевод с банковской карты (Россия);

SBP - Быстрый банковский перевод;

Мир. Все объявления, содержащие эти методы оплаты, были автоматически закрыты системой. "Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины", - говорится в сообщении.