Біржа Nasdaq закриє доступ для російських інвесторів
Одна з найбільших у світі бірж Nasdaq закриває доступ для російських інвесторів. Обмеження почне діяти з 29 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант.
Вказується, що інвертори з Росії більше не матимуть доступ до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq. Будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.
Обмеження торкнеться всіх російських брокерів, які працюють з біржами Nasdaq в США і країнах Північної Європи.
Варто відзначити, що Nasdaq - це американська біржа, що спеціалізується на акціях високотехнологічних компаній. Одна з основних фондових бірж США.
Нагадаємо, криптовалютная біржа Binance відключила підсанкційні російські банки.
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