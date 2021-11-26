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BioNTech и Pfizer тестируют вакцину от нового варианта COVID

Автор: Валерия Полищук

Компании BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину от коронавируса против нового варианта COVID. На оценку препарата потребуется две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Немецкая компания заявила, что проводит лабораторные испытания вакцины против варианта B.1.1.529.

В компании заявили, что новый вариант "значительно отличается от ранее наблюдавшихся вариантов" из-за дополнительных мутаций в белке spike, на который нацелены вакцины.

"Компании Pfizer и BioNTech предприняли несколько месяцев назад действия, направленные на то, чтобы иметь возможность адаптировать мРНК-вакцину в течение шести недель в случае появления ускользающего варианта. С этой целью компании начали клинические испытания вакцин, специфичных для штаммов ("Альфа" и "Дельта"), для сбора данных о безопасности и переносимости, которые могут быть предоставлены регулирующим органам", - заявили в компании.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины потребуется несколько недель.

Кроме того, в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса с 32 мутациями, названный B. 1.1.529.

После чего Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса.

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Вакцина от коронавируса