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"Биолаборатории" и "атака на автоколонны": в Белом доме рассказали о фейках РФ по Грузии и Сирии

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Вашингтон, Пятница 04 февраля 2022 23:26
"Биолаборатории" и "атака на автоколонны": в Белом доме рассказали о фейках РФ по Грузии и Сирии Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Россия неоднократно использовала фейки для достижения целей в Грузии и Сирии. В историческом контексте Вашингтон знает, на что способна Москва и какую тактику она использовала в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила о том, что несколько лет назад российское министерство обороны выдвинуло ложные обвинения в организации работы подпольной работы лаборатории по изготовлению "биологического оружия" в Грузии.

"Это позволило России дестабилизировать правительство Грузии. Россия также фабриковала в Сирии истории о том, что международные автоколонны были атакованы повстанцами или террористами, а не режимом Асада", - напомнила Псаки.

Кроме того, в 2016 году российские СМИ сфабриковали ложное заявление о сексуальном насилии над российской иммигранткой по имени Лиза со стороны немецких беженцев, чтобы снова разжечь истерию по поводу сирийских иммигрантов по всей Европе.

Псаки упомянула нашумевший репортаж, показанный на российском государственном ТВ, в котором говорилось, что украинские военные "распяли трехлетнего мальчика" на востоке Украины. Впоследствии выяснилось, что этот репортаж был полностью сфабрикован государственными пропагандистами.

"Поэтому наша цель - лишить Россию возможности использовать эту ложь для оправдания вторжения в Украину и показать, что действия, которые мы видим, берутся прямо из их методички. В прошлом мы уже видели, как они проводили операции под ложным прикрытием и пользовались возникшей неразберихой для того, чтобы начать военные действия", - заявила Псаки.

Напомним, ранее американская разведка сообщила, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. Якобы Москва намерена использовать фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти обвинения "бредом".

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