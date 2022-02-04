ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Біолабораторії" та "атака на автоколони": у Білому домі розповіли про фейки РФ щодо Грузії та Сирії

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 04 лютого 2022 23:26
"Біолабораторії" та "атака на автоколони": у Білому домі розповіли про фейки РФ щодо Грузії та Сирії Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Росія неодноразово використовувала фейки для досягнення цілей в Грузії і Сирії. В історичному контексті Вашингтон знає, на що здатна Москва і яку тактику вона використовувала в минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Вона нагадала про те, що кілька років тому російське міністерство оборони висунуло неправдиві звинувачення в організації роботи підпільної роботи лабораторії з виготовлення "біологічної зброї" в Грузії.

"Це дозволило Росії дестабілізувати уряд Грузії. Росія також фабрикувала в Сирії історії про те, що міжнародні автоколони були атаковані повстанцями або терористами, а не режимом Асада", - нагадала Псакі.

Крім того, у 2016 році російські ЗМІ сфабрикували неправдиву заяву про сексуальне насильство над російською іммігранткою на ім'я Ліза з боку німецьких біженців, щоб знову розпалити істерію з приводу сирійських іммігрантів по всій Європі.

Псакі згадала гучний репортаж, показаний на російському державному ТБ, в якому говорилося, що українські військові "розіп'яли трирічного хлопчика" на сході України. Згодом з'ясувалося, що цей репортаж був повністю сфабрикований державними пропагандистами.

"Тому наша мета - позбавити Росію можливості використовувати цю брехню для виправдання вторгнення в Україну і показати, що дії, які ми бачимо, беруться прямо з їхньої методички. У минулому ми вже бачили, як вони проводили операції під помилковим прикриттям і користувалися виниклою плутаниною для того, щоб почати військові дії", - заявила Псакі.

Нагадаємо, раніше американська розвідка повідомила, що Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Нібито Москва має намір використовувати фейкове відео з нападом на російську територію або російськомовних на Донбасі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав ці звинувачення "маячнею".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США