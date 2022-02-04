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Лавров назвал "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине

Новина українською →
Москва, Пятница 04 февраля 2022 13:53
Лавров назвал "бредом" заявление США о подготовке фейка по Украине Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на заявление США о том, что Москва готовит фейкове видео, чтобы использовать как повод для вторжения в Украину. Там назвали такие обвинения "бредом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова, которого цитирует ТАСС.

"Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбассе. Бредовость такого рода выдумок, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому более или менее опытному политологу", - сказал Лавров.

При этом у Путина сегодня выступили с новыми упреками в сторону США. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "не верить на слово Госдепа" в вопросах обвинений в адрес России.

"Я порекомендовал бы на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов", - сказал Песков.

У президента России Владимира Путина отреагировали на новые обвинения от США в подготовке провокации для вторжения в Украину. В Кремле заявили, что ранее озвучивались похожие идеи.

Что произошло

Напомним, недавно издание The New York Times сообщило, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину, использовав фейковое видео с нападением на российскую территорию или русскоязычных на Донбассе.

После этого Агентство национальной безопасности (АНБ) США подтвердило данную информацию о планах России и рассказало, что в фейковом видео якобы должны были участвовать актеры, которые изображали бы "скорбящих" и тела "убитых".

МИД отреагировал на публикацию США по подготовке Россией видео. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона этому совсем не удивлена.

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