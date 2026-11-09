Binance закриває рахунки клієнтам у кількох країнах ЄС

Binance скорочує роботу в Європі

Облікові записи мають бути закриті і криптовалюта виведена до 31 грудня. Користувачі Binance в Іспанії, Італії, Франції та Польщі отримали аналогічні повідомлення, пише видання.

Речник Binance повідомив CoinDesk, що біржа "поступово обмежує певні послуги для постраждалих користувачів" після завершення перехідного періоду згідно з правилами ринків криптоактивів Європейського Союзу (MiCA).

У червні Binance вперше зв'язалася з користувачами у Франції, Іспанії, Італії та Польщі, закликаючи їх вийти з рахунків. Це країни, де компанія вела локально зареєстрований бізнес до закінчення перехідного періоду MiCA.

З 29 листопада Binance щомісяця стягуватиме з користувачів 0,025% від їхнього залишку криптовалютного балансу або 10 USDC, залежно від того, яка сума вища.

Перше списання буде здійснено протягом трьох днів після 29 листопада, а друге - після 24 грудня. З облікових записів, на яких менше комісії, буде списано весь баланс, згідно з електронними листами від Binance користувачам.

Яка причина

Французький фінансовий регулятор, Autorité des marchés financiers (AMF), зазначає, що реєстрація Binance France , яка тривала з травня 2022 року, автоматично втратила чинність 2 липня.

MiCA вимагає від криптовалютних бірж отримати авторизацію в країні-члені ЄС для обслуговування клієнтів по всьому блоку.

Binance відкликала свою заявку на отримання грецької ліцензії MiCA у червні, але заявила, що планує отримати схвалення в іншій державі-члені ЄС, назву якої вона ще не назвала.

Компанія досі не внесена до реєстру уповноважених крипто-провайдерів Європейського управління з цінних паперів і ринків.

"Наші зобов’язання перед Європою залишаються незмінними, і ми активно просуваємося в процесі отримання дозволу", - сказав речник.