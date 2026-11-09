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Binance закриває рахунки клієнтам у кількох країнах ЄС

19:03 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Binance не отримала ліцензію в ЄС і закриває рахунки клієнтам (Getty Images)

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance перестає обслуговувати клієнтів у низці країн Європи. Причиною є відсутність відповідної ліцензії для роботи в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Coin Desk.

Binance скорочує роботу в Європі

Облікові записи мають бути закриті і криптовалюта виведена до 31 грудня. Користувачі Binance в Іспанії, Італії, Франції та Польщі отримали аналогічні повідомлення, пише видання.

Речник Binance повідомив CoinDesk, що біржа "поступово обмежує певні послуги для постраждалих користувачів" після завершення перехідного періоду згідно з правилами ринків криптоактивів Європейського Союзу (MiCA).

У червні Binance вперше зв'язалася з користувачами у Франції, Іспанії, Італії та Польщі, закликаючи їх вийти з рахунків. Це країни, де компанія вела локально зареєстрований бізнес до закінчення перехідного періоду MiCA.

З 29 листопада Binance щомісяця стягуватиме з користувачів 0,025% від їхнього залишку криптовалютного балансу або 10 USDC, залежно від того, яка сума вища.

Перше списання буде здійснено протягом трьох днів після 29 листопада, а друге - після 24 грудня. З облікових записів, на яких менше комісії, буде списано весь баланс, згідно з електронними листами від Binance користувачам.

Яка причина

Французький фінансовий регулятор, Autorité des marchés financiers (AMF), зазначає, що реєстрація Binance France , яка тривала з травня 2022 року, автоматично втратила чинність 2 липня.

MiCA вимагає від криптовалютних бірж отримати авторизацію в країні-члені ЄС для обслуговування клієнтів по всьому блоку.

Binance відкликала свою заявку на отримання грецької ліцензії MiCA у червні, але заявила, що планує отримати схвалення в іншій державі-члені ЄС, назву якої вона ще не назвала.

Компанія досі не внесена до реєстру уповноважених крипто-провайдерів Європейського управління з цінних паперів і ринків.

"Наші зобов’язання перед Європою залишаються незмінними, і ми активно просуваємося в процесі отримання дозволу", - сказав речник.

Раніше РБК-Україна писало, що після кібератаки криптовалютна біржа Binance зіткнулася з відтоком мільярдів доларів. Найбільша активність клієнтів припала на перші години після того, як платформа знову дозволила проводити операції з виведення криптоактивів.

Крім того, наприкінці жовтня Binance зазнала кібератаки - хакери вивели активи на суму 6,3 млрд доларів. Binance пообіцяла самостійно покрити втрати від хакерської атаки.

За інформацією компанії, користувачам уже повернули близько 95% втрачених активів.

Відомо, що Федеральне бюро розслідувань звинуватило хакерів із Північної Кореї в атаці на криптовалютну біржу Binance, що призвело до виведення з цієї платформи понад шести мільярдів доларів.

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