Binance закрывает счета клиентам в нескольких странах ЕС

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance перестает обслуживать клиентов в ряде стран Европы. Причиной является отсутствие соответствующей лицензии на работу в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coin Desk.
Учетные записи должны быть закрыты, а криптовалюта - выведена до 31 декабря. Пользователи Binance в Испании, Италии, Франции и Польше получили аналогичные сообщения.
Представитель Binance сообщил CoinDesk, что биржа "постепенно ограничивает определенные услуги для пострадавших пользователей" после завершения переходного периода согласно правилам рынков криптоактивов Европейского Союза (MiCA).
В июне Binance впервые связалась с пользователями во Франции, Испании, Италии и Польше, призывая выйти со счетов. Это страны, где компания вела локально зарегистрированный бизнес до окончания переходного периода MiCA.
С 29 ноября Binance будет ежемесячно взимать с пользователей 0,025% от их остатка криптовалютного баланса или 10 USDC, в зависимости от того, какая сумма выше.
Первое списание будет осуществлено в течение трех дней после 29 ноября, а второе - после 24 декабря. С учетных записей, на которых меньше комиссии, будет списан весь баланс согласно электронным письмам от Binance пользователям.
Французский финансовый регулятор, Autorité des marchés financiers (AMF), отмечает, что продолжавшаяся с мая 2022 года регистрация Binance France автоматически утратила силу 2 июля.
MiCA требует от криптовалютных бирж получить авторизацию в стране-члене ЕС для обслуживания клиентов по всему блоку.
Binance отозвала свою заявку на получение греческой лицензии MiCA в июне, но заявила, что планирует получить одобрение в другом государстве-члене ЕС, название которого она еще не назвала.
Компания до сих пор не внесена в реестр уполномоченных криптопровайдеров Европейского управления по ценным бумагам и рынкам.
"Наши обязательства перед Европой остаются неизменными, и мы активно продвигаемся в процессе получения разрешения", - сказал спикер.
Ранее РБК-Украина писало, что после кибератаки криптовалютная биржа Binance столкнулась с оттоком миллиардов долларов. Наибольшая активность клиентов пришлась на первые часы после того, как платформа снова позволила проводить операции по выводу криптоактивов.
Кроме того, в конце октября Binance подверглась кибератакам - хакеры вывели активы на сумму 6,3 млрд долларов. Binance пообещала самостоятельно покрыть потери хакерской атаки.
По информации компании, пользователям уже вернули около 95% утраченных активов.
Известно, что Федеральное бюро расследований обвинило хакеров из Северной Кореи в атаке на криптовалютную биржу Binance, что привело к выводу с этой платформы более шести миллиардов долларов.