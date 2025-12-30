Binance забороняє українцям виводити гроші на картки: що відомо

Що перестало працювати

З 29 грудня на платформі було призупинено відразу кілька ключових функцій. Зокрема, користувачі більше не можуть виводити кошти безпосередньо на банківські картки VISA і MasterCard - цю можливість відключено до окремого повідомлення.

Крім того, припинено виконання автоматичних регулярних покупок криптовалюти (Recurring Buy). Також було скасовано всі раніше розміщені лімітні ордери на купівлю активів за фіатні кошти.

Які функції залишаються доступними

При цьому можливість поповнення рахунку на платформі загалом збережено. Користувачам, як і раніше, доступні:

поповнення і купівля криптовалюти з карток VISA і MasterCard (тільки вхідні транзакції)

депозити через Apple Pay і Google Pay

SWIFT-перекази - як для введення, так і для виведення коштів.

Ситуація з Zen.com

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовується для операцій з євро (EUR), польським злотим (PLN) та іншими валютами, формально залишається в списку доступних методів. Однак, згідно з повідомленням платформи, його повноцінна робота для депозитів і виведення коштів очікується тільки з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким необхідно терміново вивести кошти, доведеться скористатися SWIFT-переказами або альтернативними варіантами, такими як P2P-торгівля (якщо вона доступна в їхньому регіоні), оскільки пряме виведення на карту заблоковано.