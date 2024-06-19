Возле Волчанска продолжаются бои, на Покровском направлении отбито 18 атак, - Генштаб

С начала суток, 19 июня, на линии фронта количество боевых столкновений увеличилось до 59. Продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска. Враг применяет авиацию со стороны Белгорода.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне пять раз пытались атаковать вблизи Грековки, Невского и Тернов. Продолжается бой вблизи Макеевки.

На Северском направлении россияне пытаются проявлять активность в районе Нового. Сейчас продолжается один штурм.

На Краматорском направлении россияне атакуют возле Калиновки и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 22 боестолкновения неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 18 вражеских атак, еще четыре продолжаются.

На Кураховском направлении враг штурмует вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Уже отбито шесть атак, один бой продолжается.

На Времовском направлении вражеская авиация нанесла удар двенадцатью НАРами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг также применяет авиацию. По Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну - на село Бургунка.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения потери врага почти достигли 530 тысяч единиц живой силы. Также вчера военные уничтожили еще и десяток танков.

Почитать утреннее сведение Генштаба можно по ссылке.