Біля Верховної Ради упали уламки російських дронів (фото)

Що відомо про нічну атаку

Вночі 7 вересня Росія випустила по Україні 67 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборонили знищили 58 "Шахедів". Шість дронів полетіли у напрямку Росії, Білорусі та Луганської області. Ще декілька безпілотників було втрачено локаційно.

ППО працювала в 11 областях України, а саме у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській.

У Києві також працювала ППО та лунали вибухи. Відомо, що у декількох районах упали уламки збитих "Шахедів". За даними місцевої влади, у Дніпровському районі виявили уламки на території дитячого садочку, а у Печерському районі була невелика пожежа.

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