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Возле Верховной Рады упали обломки российских дронов (фото)

Фото: возле Рады упали обломки российских дронов (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Наталья Юрченко

Возле Верховной Рады Украины в центре Киева упали обломки сбитых российских дронов. Повреждений не было обнаружено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВРУ в Telegram.

"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены у здания Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, повреждений не было обнаружено.

 

Фото: возле Рады обнаружили обломки "Шахедов" (t.me/verkhovnaradaukrainy)

 

Что известно о ночной атаке

Ночью 7 сентября Россия выпустила по Украине 67 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 58 "Шахедов". Шесть дронов полетели в направлении России, Беларуси и Луганской области. Еще несколько беспилотников было потеряно локационно.

ПВО работала в 11 областях Украины, а именно в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской.

В Киеве также работала ПВО и раздавались взрывы. Известно, что в нескольких районах упали обломки сбитых "Шахедов". По данным местных властей, в Днепровском районе обнаружили обломки на территории детского сада, а в Печерском районе был небольшой пожар.

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