Возле Верховной Рады упали обломки российских дронов (фото)

Что известно о ночной атаке

Ночью 7 сентября Россия выпустила по Украине 67 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили 58 "Шахедов". Шесть дронов полетели в направлении России, Беларуси и Луганской области. Еще несколько беспилотников было потеряно локационно.

ПВО работала в 11 областях Украины, а именно в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской.

В Киеве также работала ПВО и раздавались взрывы. Известно, что в нескольких районах упали обломки сбитых "Шахедов". По данным местных властей, в Днепровском районе обнаружили обломки на территории детского сада, а в Печерском районе был небольшой пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.