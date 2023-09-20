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Біля узбережжя Румунії вантажне судно підірвалося на морській міні

Фото: біля узбережжя Румунії вантажне судно підірвалося на морській міні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від узбережжя Румунії стався вибух на вантажному судні. За попередньою інформацією, воно натрапило на морську міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, 12 членів екіпажу судна Seama, зареєстрованого в Того (Африка), були евакуйовані та доставлені до лікарні для надання медичної допомоги в румунському порту Суліна біля кордону з Україною.

За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.

Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху.

Розмінування Чорного моря

Варто зазначити, що проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже Росія продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, міни забруднюють також й акваторії морів.

У зв'язку з цим Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Також нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

 

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Румунія