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Возле побережья Румынии грузовое судно подорвалось на морской мине

Фото: возле побережья Румынии грузовое судно подорвалось на морской мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Черном море примерно в 40 километрах от побережья Румынии произошел взрыв на грузовом судне. По предварительной информации, оно наткнулось на морскую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, 12 членов экипажа судна Seama, зарегистрированного в Того (Африка), были эвакуированы и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи в румынском порту Сулина у границы с Украиной.

По предварительной информации, взрыв произошел в машинном отделении судна.

Экипаж заявил, что, по их мнению, судно наткнулось на мину, однако румынские власти заявили, что пока не подтвердили причину взрыва.

Разминирование Черного моря

Стоит отметить, что проблема разминирования Украины становится все острее, ведь Россия продолжает обстреливать территории, загрязняя их минами. Кроме того, мины загрязняют также и акватории морей.

В связи с этим Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря.

Также недавно сообщалось, что Болгария как одна из черноморских стран может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

 

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Румыния