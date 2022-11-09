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Біля узбережжя Італії стався землетрус магнітудою 5,7

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Середа 09 листопада 2022 09:01
Біля узбережжя Італії стався землетрус магнітудою 5,7 Фото: біля узбережжя Італії стався землетрус магнітудою 5,7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 9 листопада біля узбережжя центральної частини Італії, неподалік міста Ріміні, стався землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Італійської сейсмічної служби (INGV).

Землетрус зафіксовано о 08:07 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 61 кілометр на схід від міста Ріміні. Осередок землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Наразі про можливі жертви та руйнування не повідомлялося. Також на узбережжі не оголошено загрозу цунамі.

Нагадаємо, минулого тижня на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чути в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

Крім того, на початку року сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівщини. Підземний поштовх стався у місті Червоноград.

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