У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Утром 9 ноября у побережья центральной части Италии, неподалеку города Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Итальянской сейсмической службы (INGV).

Землетрясение зафиксировано в 08:07 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к востоку от города Римини. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. В настоящий момент о возможных жертвах и разрушениях не сообщалось. Также на побережье не объявлена угроза цунами.