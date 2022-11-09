ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 09:01
У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 Фото: у побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 9 ноября у побережья центральной части Италии, неподалеку города Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Итальянской сейсмической службы (INGV).

Землетрясение зафиксировано в 08:07 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к востоку от города Римини. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

В настоящий момент о возможных жертвах и разрушениях не сообщалось. Также на побережье не объявлена угроза цунами.

Напомним, на прошлой неделе на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

Кроме того, в начале года сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Львовской области. Подземный толчок произошел в городе Червоноград.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Землетрясение в Италии
NEWS
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
Российские диверсанты планировали убить командиров ССО Украины, - СБУ
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией