У побережья Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Утром 9 ноября у побережья центральной части Италии, неподалеку города Римини, произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Итальянской сейсмической службы (INGV).
Землетрясение зафиксировано в 08:07 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к востоку от города Римини. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
В настоящий момент о возможных жертвах и разрушениях не сообщалось. Также на побережье не объявлена угроза цунами.
Напомним, на прошлой неделе на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.
Кроме того, в начале года сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Львовской области. Подземный толчок произошел в городе Червоноград.
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