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Біля узбережжя Еквадору стався землетрус магнітудою 6,9

Фото: зелетрус стався біля Еквадору (Getty Imaes)
Автор: Володимир Костирін

Біля узбережжя Еквадору зафіксовано потужний землетрус. Його амплітуда склала 6,9 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes.

Внаслідок підземних поштовхів є руйнування.

За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 6,9 стався в суботу, 18 березня, вдень.

Місцева влада не повідомляє про жертв і постраждалих внаслідок стихії. Водночас у соціальних мережах з'являються кадри про руйнування.

Землетрус біля узбережжя Еквадору спричинив руйнування (фото: скріншот)

Раніше повідомлялося, що 14 березня біля узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

Перед цим, 12 березня, в Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

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