Біля узбережжя Еквадору стався землетрус магнітудою 6,9

Біля узбережжя Еквадору зафіксовано потужний землетрус. Його амплітуда склала 6,9 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes.
Внаслідок підземних поштовхів є руйнування.
За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, землетрус магнітудою 6,9 стався в суботу, 18 березня, вдень.
Місцева влада не повідомляє про жертв і постраждалих внаслідок стихії. Водночас у соціальних мережах з'являються кадри про руйнування.
Раніше повідомлялося, що 14 березня біля узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала.
Перед цим, 12 березня, в Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.
Крім того, 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.
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