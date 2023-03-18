У побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,9

Возле побережья Эквадора зафиксировано мощное землетрясение. Его амплитуда составила 6,9 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes .

Землетрясение около побережья Эквадора привело к разрушениям (фото: срншот)

Местные власти не сообщают о жертвах и пострадавших в результате стихии. В то же время в социальных сетях появляются кадры о разрушениях.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 18 марта, днем.

В результате подземных толчков есть разрушения.

Ране сообщалось, что 14 марта возле побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Пред эти, 12 марта, в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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