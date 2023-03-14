Біля узбережжя Греції стався землетрус

Потужний землетрус трапився в Середземному морі біля південного узбережжя Греції. Його амплітуда складала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це пише РБК-України з посиланням на Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.