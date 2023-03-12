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У Румунії стався сильний землетрус

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Неділя 12 березня 2023 22:18
У Румунії стався сильний землетрус Фото: У Румунії стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю ввечері, 12 березня, у Румунії стався землетрус, магнітуда якого склала 4,2 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 58 км від міста Брашов і за 15 км від міста Нехою. Осередок залягав на глибині 139 кілометрів.

Приблизно за годину в Румунії знову відчули землетрус, проте не настільки сильний. Його магнітуда становила 2,4 бала.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 62 км від міста Дробета-Турну-Северин і за 9 км від міста Тисмана. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів.

У Румунії стався сильний землетрус Нагадаємо, 5 березня біля узбережжя Перу стався землетрус магнітудою 5,5 балів.

Крім того, на півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1.

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