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Біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну

Ілюстративне фото: біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Судно під прапором Гвінеї-Бісау, що прямувало в Україну, затонуло поблизу Анталії (Туреччина). Наразі тривають пошуки зниклих безвісти членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Турецьку берегову охорону.

Повідомляється, що судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, та затонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

Встановлено, що П'ять членів екіпажу були врятовані вертольотами та іншими кораблями, які пропливали повз району. Пошуки ще дев’яти продовжуються.

Як повідомлялося раніше, у січні два турецькі судна були пошкоджені через ракетний обстріл РФ порту Херсона.

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