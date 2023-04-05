Біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну

Повідомляється, що судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, та затонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

Встановлено, що П'ять членів екіпажу були врятовані вертольотами та іншими кораблями, які пропливали повз району. Пошуки ще дев’яти продовжуються.

Як повідомлялося раніше, у січні два турецькі судна були пошкоджені через ракетний обстріл РФ порту Херсона.

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