ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну

Новость на русском →
Туреччина, Середа 05 квітня 2023 12:44
Біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну Ілюстративне фото: біля Туреччини затонуло африканське судно, що прямувало в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Судно під прапором Гвінеї-Бісау, що прямувало в Україну, затонуло поблизу Анталії (Туреччина). Наразі тривають пошуки зниклих безвісти членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Турецьку берегову охорону.

Повідомляється, що судно вирушило з турецького порту Іскендерун до українського порту Ізмаїл, та затонуло за 37 км від узбережжя Анталії.

Встановлено, що на судні було 14 членів екіпажу сирійської національності. П'ять членів екіпажу були врятовані вертольотами та іншими кораблями, які пропливали повз району. Пошуки ще дев’яти продовжуються.

Як повідомлялося раніше, у січні два турецькі судна були пошкоджені через ракетний обстріл РФ порту Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні