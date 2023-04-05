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Возле Турции затонуло африканское судно, которое направлялось в Украину

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Турция, Среда 05 апреля 2023 12:44
Возле Турции затонуло африканское судно, которое направлялось в Украину Иллюстративное фото: возле Турции затонуло африканское судно, которое направлялось в Украину (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое направлялось в Украину, затонуло вблизи Анталии (Турция). В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Турецкую береговую охрану.

Сообщается, что судно отправилось из турецкого порта Искендерун в украинский порт Измаил и затонуло в 37 км от побережья Анталии.

Установлено, что на судне находились 14 членов экипажа сирийской национальности. Пять членов экипажа были спасены вертолетами и проходящими мимо района другими кораблями. Поиски еще девяти продолжаются.

Как сообщалось ранее, в январе два турецких судна были повреждены из-за ракетных обстрелов РФ порта Херсона.

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