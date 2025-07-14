Біля траси Київ-Одеса пронісся смерч: рідкісне явище потрапило на відео

Смерчі в Україні

Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, що подібні явища можуть виникати в умовах нестабільної літньої погоди. У цьому випадку смерч залишається локальним - торкається лише відкритої місцевості та швидко зникає.

У понеділок, 3 червня, смерч помітили над Черніговом. Він з’явився під час грози близько 17:00. У небі над містом сформувалася характерна воронка, яку зафіксували очевидці.

Минулого року чималий смерч зафіксували над Чорним морем в Одесі. Зокрема, його бачили відпочиваючі на пляжі "Відрада".

Перед тим смерч утворився над водою біля міста Південне в Одеській області. Воронка утворилася далеко в море, і величезний вихор ширяв над водою досить довго. Його змогли зняти очевидці на фото і відео.

Ще раніше місцеві жителі села Рідківці Чернівецькій області зіткнулися з рідкісним явищем. Вони стали свідками смерчу. Це сталося вдень.

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