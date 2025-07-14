Біля траси Київ-Одеса пронісся смерч: рідкісне явище потрапило на відео

У понеділок, 14 липня, над біля траси Київ-Одеса помітили смерч. Відео незвичного природного явища почали публікувати очевидці у соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, смерч вирував у полі неподалік дороги вдень в Одеській області. На кадрах можна побачити характерну темну воронку, яка оберталася навколо земної поверхні, піднімаючи пил і рослинність.
Вихор був чітко видимий з дороги, і спостерігався з кількох кілометрів.
Попри загрозливий вигляд, смерч не торкнувся населених пунктів. За попередньо інформацією, він не спричинив руйнування. Даних про постраждалих, поки не надходило.
Нагадаємо, раніше синоптики пояснювали, що подібні явища можуть виникати в умовах нестабільної літньої погоди. У цьому випадку смерч залишається локальним - торкається лише відкритої місцевості та швидко зникає.
У понеділок, 3 червня, смерч помітили над Черніговом. Він з’явився під час грози близько 17:00. У небі над містом сформувалася характерна воронка, яку зафіксували очевидці.
Минулого року чималий смерч зафіксували над Чорним морем в Одесі. Зокрема, його бачили відпочиваючі на пляжі "Відрада".
Перед тим смерч утворився над водою біля міста Південне в Одеській області. Воронка утворилася далеко в море, і величезний вихор ширяв над водою досить довго. Його змогли зняти очевидці на фото і відео.
Ще раніше місцеві жителі села Рідківці Чернівецькій області зіткнулися з рідкісним явищем. Вони стали свідками смерчу. Це сталося вдень.
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