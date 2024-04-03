Біля Тайваню стався землетрус, у регіоні оголосили про загрозу цунамі

Епіцентр землетрусу розташований приблизно за 18 кілометрів (11 миль) на південь від міста Хуалянь. У місті зафіксоване руйнування будинків.

Жителям острова було надіслане сповіщення від служби з попередженням про більш масштабне цунамі, яке вплине на північне узбережжя.

Японське метеорологічне агентство також видало попередження про цунамі висотою до 3 метрів на островах Міякодзіма та Окінава.

Японські ЗМІ повідомили, що поштовхи могли згенерувати хвилі висотою до 3 метрів у деяких районах префектури Окінава, що розташована приблизно за 1000 миль на південь від Токіо.

Людей закликали не наближатися до узбережжя та евакуюватися до районів, розташованих на більшій висоті.

Перше цунамі висотою 30 см атакувало берег віддаленого острова Йонагуні, що розташований за 110 км від Тайваню. Влада Японії попередила, що за ним можуть послідувати більш високі хвилі.