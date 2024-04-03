RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вблизи Тайваня произошло землетрясение, в регионе объявлена угроза цунами

Фото: вблизи Тайваня произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Утром в среду, 3 апреля, вблизи Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. Власти Тайваня и Японии сообщили об угрозе цунами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной метереологической службы Тайваня.

Эпицентр землетрясения расположен примерно в 18 километрах (11 миль) к югу от города Хуалянь. В городе зафиксировано разрушение домов.

Жителям острова было отправлено оповещение от службы с предупреждением о более масштабном цунами, которое повлияет на северное побережье.

Агентство мониторинга землетрясений Тайваня оценило магнитуду землетрясения как 7,2. Это самое сильное землетрясение на Тайване с 1999 года - тогда толчки магнитудой 7,7 в 93 милях (150 км) к югу от Тайбэя унесли жизни 2400 и ранили 10 тыс. человек.

Японское метеорологическое агентство также выдало предупреждение о цунами высотой до 3 метров на островах Миякодзима и Окинава.

Японские СМИ сообщили, что толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в 1000 милях к югу от Токио.

Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.

Первое цунами высотой 30 см атаковало берег отдаленного острова Йонагуни, расположенного в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.

Мощное землетрясение в Японии

1 января в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. После в течение всего 12 часов было зафиксировано более 100 новых сильных толчков.

Угроза цунами также была объявлена в российских городах Владивосток и Находка.

В результате землетрясения и цунами после него, погибли 244 человека. Населенные пункты на полуострове Ното в префектуре Исикава на побережье Японского моря подверглись существенным разрушениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News