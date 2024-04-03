Вблизи Тайваня произошло землетрясение, в регионе объявлена угроза цунами

Эпицентр землетрясения расположен примерно в 18 километрах (11 миль) к югу от города Хуалянь. В городе зафиксировано разрушение домов.

Жителям острова было отправлено оповещение от службы с предупреждением о более масштабном цунами, которое повлияет на северное побережье.

Агентство мониторинга землетрясений Тайваня оценило магнитуду землетрясения как 7,2. Это самое сильное землетрясение на Тайване с 1999 года - тогда толчки магнитудой 7,7 в 93 милях (150 км) к югу от Тайбэя унесли жизни 2400 и ранили 10 тыс. человек.

Японское метеорологическое агентство также выдало предупреждение о цунами высотой до 3 метров на островах Миякодзима и Окинава.

Японские СМИ сообщили, что толчки могли сгенерировать волны высотой до 3 метров в некоторых районах префектуры Окинава, расположенной примерно в 1000 милях к югу от Токио.

Людей призвали не приближаться к побережью и эвакуироваться в районы, расположенные на большей высоте.

Первое цунами высотой 30 см атаковало берег отдаленного острова Йонагуни, расположенного в 110 км от Тайваня. Власти Японии предупредили, что за ним могут последовать более высокие волны.