Біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою, - Сили оборони

Російські активізували штурми з використанням бронетехніки у районі міста Селидове Донецької області. Українські бійці зупиняють атаки ворога
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підполковника 15-ї бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталія Міловідова в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади не було днів без штурмових дій ворога.
"Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано", - сказав підполковник.
За словами військового, найбільше ворог дошкуляв з південного напрямку Цукурине - Українськ, де намагається знайти слабку ділянку оборони.
"Щодня відбувається намагання ворога просуватися. Але південніше більша кількість техніки залучається. Я вважаю, що саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі й ми оперативно виявляємо їх та завдаємо вогневого ураження", - зазначив Міловідов.
скриншот deepstatemap.live
Росія продовжує наступати на фронті і зосередилася на східних ділянках. Окупанти намагаються прорватися до Покровська, також йдуть бої у Торецьку. Нещодавно українським воїнам довелося вийти з Вугледару, щоб уникнути оточення ворогом.
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