Біля Селидового росіяни активізували атаки з бронетехнікою, - Сили оборони

Він зазначив, що навколо Селидового в зоні відповідальності 15 бригади не було днів без штурмових дій ворога.

"Щоденно продовжуються різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В декількох випадках - це було 2-3 одиниці, також були спроби більш масованого штурму із залученням 8 одиниць техніки, які було на підступах до наших позицій ліквідовано", - сказав підполковник.

За словами військового, найбільше ворог дошкуляв з південного напрямку Цукурине - Українськ, де намагається знайти слабку ділянку оборони.

"Щодня відбувається намагання ворога просуватися. Але південніше більша кількість техніки залучається. Я вважаю, що саме там вони більш географічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти цей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно. Там відкриті площі й ми оперативно виявляємо їх та завдаємо вогневого ураження", - зазначив Міловідов.

скриншот deepstatemap.live