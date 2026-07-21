Біля Румунії був атакований газовий танкер, що прямував до України

За даними румунського президента, танкер вийшов із єгипетського порту Олександрія та прямував до українського порту Рені.

"Державні органи перебувають у стані підвищеної готовності та з’ясують обставини, причини та відповідальність за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є частиною незаконної загарбницької війни РФ проти України", - наголосив Нікушор Дан.

Одразу після вибуху до місця події вирушили два судна Румунського агентства з безпеки життя на морі (ARSVOM). Усі 17 членів екіпажу були врятовані, троє з них, які отримали поранення, отримали медичну допомогу.

Видання Antena3 пише, що у двох постраждалих були опіки, що охоплювали приблизно 10-15% поверхні тіла, а третій отримав численні рани й стікав кров’ю.

Ситуація на борту та загроза для судноплавства

Наразі пошкоджене судно стоїть на якорі, однак пожежа досі триває. Для контролю за танкером задіяли спеціальний буксир, який має запобігти дрейфу судна та усунути загрозу для безпеки в морі.

Як повідомляють джерела Digi24, судно, ймовірно, було атаковане морським дроном, походження якого наразі невідоме.

На борту судна все ще фіксується пожежа, воно стоїть на якорі. З метою забезпечення безпеки судноплавства всім суднам у районі інциденту було надіслано попередження з вимогою оминати зону ураження.