Біля Роботино росіяни відступають, а ЗСУ мали успіх на інших відрізках фронту: карти DeepState

Сили оборони продовжують просуватися у напрямку Роботино. На фронті росіяни мінують участки свого відступу, що сповільнює контрнаступ СЗУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані інтерактивної карти DeepStateMap .

Ситуація на Сватівському напрямку

Там тривають бойові дії біля Синьківки та у Серебрянському лісництві. Однак у протистоянні українським військовим ворог успіху не мав.

Фото: скріншот (deepstatemap)

Ситуація на Бахмутському напрямку

Там тривають важкі бої в Кліщіївці та біля Андріївки. Сили Оборони мали частковий успіх. За даними військових, на даній ділянці, ворог застосовує комбіноване мінування. Це суттєво впливає на подальше просування українських військ.

Фото: скріншот (deepstatemap)



Ситуація на Запорізькому напрямку

Там тривають важкі бої біля Роботино та в самому селі. ЗСУ вдається відтісняти росіян і ті потроху відходять на південь.

Фото: скріншот (deepstatemap)

На Біломосковському, Сіверському та Білгородському напарямках ситуацію наразі без змін. Аналогічно і на Таврійському напрямку.

Що стосується Авдійвки, то там вчергове провалилась спроба насту росіян. А ось на Бердянському напрямку ворог втік з деяких позицій.

Фото: скріншот (deepstatemap)

За даними DeepState, найзапекліші бої тривають на Запорізькому напрямку, а ось на Бахмутському та Сватівському інтенсивність хоч і менша, але там також справжнє пекло.

"Статистика по використанню FPV-дронів: 80 разів вражають нас, а 169 разів вражаємо ми. Це вже краще, ніж в липні, але цього недостатньо. Для перемоги наша перевага має бути кратна", - сказано у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України в останні місяці активізували свої зусилля щодо деокупації наших територій, та мали успіхи одразу на кількох напрямках.

Так, останніми днями українські військові продовжували наступальну операцію на південь від Бахмута. Крім того, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

А 17 серпня росіяни втратили на Таврійському напрямку 234 солдати та техніки.

Додамо, що вчора аналітики DeepState також повідомляли про успіхи ЗСУ на Запорізькому та Бердянському напрямках, де наші бійці просунулися біля Роботино та Урожайного.

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