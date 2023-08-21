У Роботино россияне отступают, а ВСУ имели успех на других отрезках фронта: карты DeepState

Силы обороны продолжают продвигаться в направлении Роботино. На фронте россияне пройдут участки своего отступления, что замедляет контрнаступление СЗУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepStateMap .

Ситуация на Сватовском направлении

Там продолжаются боевые действия у Синьковки и в Серебрянском лесничестве. Однако в противостоянии украинским военным враг успеха не имел.

Фото: скриншот (deepstatemap)

Ситуация на Бахмутском направлении

Там продолжаются тяжелые бои в Клещиевке и возле Андреевки. Силы Обороны имели частичный успех. По данным военных, на данном участке враг применяет комбинированное минирование. Это оказывает существенное влияние на дальнейшее продвижение украинских войск.

Фото: скриншот (deepstatemap)



Ситуация в Запорожском направлении

Там продолжаются тяжелые бои у Роботино и в самом селе. ВСУ удается оттеснять россиян и понемногу отходят на юг.

Фото: скриншот (deepstatemap)

На Беломосковском, Северском и Белгородском напарничках ситуацию без изменений. Аналогично и на Таврическом направлении.

Что касается Авдейки, то там в очередной раз провалилась попытка наступления россиян. А вот на Бердянском направлении враг сбежал с некоторых позиций.

Фото: скриншот (deepstatemap)

По данным DeepState, самые ожесточенные бои продолжаются на Запорожском направлении, а вот на Бахмутском и Сватовском интенсивность хоть и меньше, но там тоже настоящий ад.

"Статистика по использованию FPV-дронов: 80 раз поражают нас, а 169 раз поражаем мы. Это уже лучше, чем в июле, но этого недостаточно. Для победы наше преимущество должно быть кратно", - говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины в последние месяцы активизировали свои усилия по деоккупации наших территорий и имели успехи сразу на нескольких направлениях.

Так, в последние дни украинские военные продолжали наступательную операцию к югу от Бахмута. Кроме того, ВСУ продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

А 17 августа россияне потеряли на Таврическом направлении 234 солдата и техники.

Добавим, что вчера аналитики DeepState также сообщали об успехах ВСУ на Запорожском и Бердянском направлениях, где наши бойцы продвинулись у Роботино и Урожайного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.