Біля резиденції Путіна встановили антидронові сітки (фото)

Фотографії захисних конструкцій над парковками для вантажівок опублікував у своєму Telegram-каналі журналіст Олег Кашин. За його словами, знімки йому надіслали читачі.

Видання "Агентство" проаналізувало фото та дійшло висновку, що їх зробили на трасі у Валдайському районі приблизно за дев'ять кілометрів від резиденції Путіна.

Такі сітки широко використовуються на фронті як захист від невеликих безпілотників та боєприпасів, які можуть скидатися з дронів.

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Водночас засновник розслідувального проєкту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв вважає, що конструкції можуть бути призначені не стільки для захисту вантажівок, скільки для контролю за ними.

Фото: антидронові сітки, встановлені поблизу резиденції Володимира Путіна (t.me/kashinguru)

За його словами, додаткові заходи безпеки могли з'явитися після української операції "Павутина", під час якої дрони були заховані у вантажівках і запускалися поблизу визначених цілей.