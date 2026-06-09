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Возле резиденции Путина установили антидронные сетки (фото)

16:08 09.06.2026 Вт
2 мин
Что напугало российские власти настолько, что пришлось усиливать защиту возле Валдая?
aimg Мария Науменко
Фото: антидронные сетки, установленные вблизи резиденции Владимира Путина (t.me/kashinguru)

В Валдайском районе Новгородской области России, неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина, установили защиту, которую активно используют на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Медуза".

Фотографии защитных конструкций над парковками для грузовиков опубликовал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин. По его словам, снимки ему прислали читатели.

Издание "Агентство" проанализировало фото и пришло к выводу, что их сделали на трассе в Валдайском районе примерно в девяти километрах от резиденции Путина.

Такие сетки широко используются на фронте как защита от небольших беспилотников и боеприпасов, которые могут сбрасываться с дронов.

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В то же время основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что конструкции могут быть предназначены не столько для защиты грузовиков, сколько для контроля за ними.

Фото: антидронные сетки, установленные вблизи резиденции Владимира Путина (t.me/kashinguru)

По его словам, дополнительные меры безопасности могли появиться после украинской операции "Паутина", во время которой дроны были спрятаны в грузовиках и запускались вблизи определенных целей.

Напомним, опасения за безопасность Владимира Путина в России в последнее время только усилились.

Ранее Financial Times сообщала, что после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российские спецслужбы проверяли системы видеонаблюдения, которые используются для охраны президента РФ и его ближайшего окружения.

По данным издания, израильская разведка во время операции против Хаменеи использовала записи с дорожных камер и современные инструменты анализа данных для установления его местонахождения. После этого в Кремле забеспокоились, что похожие технологии могут применяться и для отслеживания российских чиновников.

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