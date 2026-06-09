Возле резиденции Путина установили антидронные сетки (фото)

В Валдайском районе Новгородской области России, неподалеку от резиденции российского диктатора Владимира Путина, установили защиту, которую активно используют на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание"Медуза".
Фотографии защитных конструкций над парковками для грузовиков опубликовал в своем Telegram-канале журналист Олег Кашин. По его словам, снимки ему прислали читатели.
Издание "Агентство" проанализировало фото и пришло к выводу, что их сделали на трассе в Валдайском районе примерно в девяти километрах от резиденции Путина.
Такие сетки широко используются на фронте как защита от небольших беспилотников и боеприпасов, которые могут сбрасываться с дронов.
В то же время основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что конструкции могут быть предназначены не столько для защиты грузовиков, сколько для контроля за ними.
По его словам, дополнительные меры безопасности могли появиться после украинской операции "Паутина", во время которой дроны были спрятаны в грузовиках и запускались вблизи определенных целей.
Напомним, опасения за безопасность Владимира Путина в России в последнее время только усилились.
Ранее Financial Times сообщала, что после ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российские спецслужбы проверяли системы видеонаблюдения, которые используются для охраны президента РФ и его ближайшего окружения.
По данным издания, израильская разведка во время операции против Хаменеи использовала записи с дорожных камер и современные инструменты анализа данных для установления его местонахождения. После этого в Кремле забеспокоились, что похожие технологии могут применяться и для отслеживания российских чиновников.