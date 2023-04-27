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Біля "Північного потоку" незадовго до вибуху було спецсудно РФ з підводним човном, - ЗМІ

Фото: біля "Північного потоку" незадовго до вибуху було спецсудно РФ з підводним човном (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вересні 2022 року російське спецсудно SS-750 знаходилося біля труб Nord Stream за чотири дні до підриву труб. Воно призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-підводний човен типу АС-26 "Приз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання Information.

Як встановило командування оборони Норвегії, данський патрульний катер зміг зробити 26 фотографій російського судна. Він перебував у районі на схід від Борнгольма 22 вересня 2022 року.

"Це неймовірно цікаво. SS-750 - це спеціальне судно, призначене саме для підводних операцій", - заявив шведський дослідник Йоакім фон Браун.

Судно SS-750 призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Варто зауважити, що у міністерстві відмовились надати доступ до фотографій російського спецсудна. там заявили, що знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Раніше у ЗМІ вже з'являлась інформація щодо того, що судно SS-750 могло перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ зазначали, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.

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