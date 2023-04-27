У "Северного потока" незадолго до взрыва было спецсудно РФ с подлодкой, - СМИ

В сентябре 2022 года российское спецсудно SS-750 находилось у труб Nord Stream за четыре дня до подрыва труб. Оно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту мини-подлодку типа АС-26 "Приз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание Information.
Как установило командование обороны Норвегии, датский патрульный катер смог сделать 26 фотографий российского судна. Он находился в районе восточнее Борнгольма 22 сентября 2022 года.
"Это невероятно интересно. SS-750 – это специальное судно, предназначенное именно для подводных операций", – заявил шведский исследователь Йоаким фон Браун.
Судно SS-750 предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту минисубмарина типа AS-26 Priz.
Следует отметить, что в министерстве отказались предоставить доступ к фотографиям российского спецсуда. там заявили, что снимки носят "разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что судно SS-750 могло находиться в этом районе в дни, предшествовавшие взрыву трубопровода.
Напомним, что немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
Также сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.
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