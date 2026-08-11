Біля островів Оману великий розлив нафти з танкера під санкціями

Біля узбережжя Оману зафіксували масштабний витік сирої нафти з танкера Caroline Bezengi, який опинився у складній ситуації біля Ємену. Влада країни заявила, що працює над ліквідацією наслідків, однак екологи попереджають про можливі довгострокові ризики для морської екосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Управління з охорони навколишнього середовища Оману повідомило, що розлив нафти поблизу островів Халланіят поширився на площу близько 390 квадратних кілометрів.

За даними відомства, пляма рухається на північний схід від островів і перебуває приблизно за сім кілометрів від узбережжя. Водночас влада заявила, що наразі немає загрози для розташованих у районі об’єктів, зокрема опріснювальних установок та туристичної інфраструктури.

За даними відстеження суден, Caroline Bezengi завантажив нафту в російському чорноморському порту Новоросійськ у квітні та наприкінці травня пройшов через Суецький канал.

Танкер, побудований у 2001 році, входить до так званого "тіньового флоту" старих нафтових суден, які використовуються Росією для транспортування нафти в умовах санкцій.

Такі судна часто не мають західного страхового покриття та можуть використовувати прапори різних країн для приховування фактичного власника.

Екологи попереджають про можливі наслідки

Інцидент викликає особливе занепокоєння через розташування району витоку. Минулого року султан Оману Хайтам бін Тарік видав указ про створення природного заповідника навколо островів Халланіят - території, де мешкають рідкісні види морських тварин, зокрема горбаті кити Аравійського моря та баклани Сокотри.

Екологічна організація Greenpeace раніше оцінювала площу нафтової плями приблизно у 600 квадратних кілометрів, посилаючись на аналіз супутникових знімків.

Фахівці зазначають, що масштаб такого розливу потребує комплексної операції з очищення. За словами професора екологічної мікробіології та біотехнології Единбурзького університету Геріот-Ватт Тоні Гутьєрреса, для боротьби з наслідками можуть використовуватися спеціальні диспергатори, бонові загородження та обладнання для збору нафти.

Він наголосив, що найбільша небезпека виникає у випадку потрапляння нафти до мілководдя та узбережжя, де вона може завдати шкоди коралам, птахам і рибам.