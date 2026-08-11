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У островов Омана большой разлив нефти из танкера под санкциями

03:11 11.08.2026 Вт
2 мин
Насколько сейчас серьезна угроза из-за разлива нефти?
aimg Филипп Бойко
У островов Омана большой разлив нефти из танкера под санкциями Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
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У побережья Омана зафиксировали масштабную утечку сырой нефти из танкера Caroline Bezengi, оказавшегося в сложной ситуации возле Йемена. Власти страны заявили, что работают над ликвидацией последствий, однако экологи предупреждают о возможных долгосрочных рисках для морской экосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Управление по охране окружающей среды Омана сообщило, что разлив нефти вблизи островов Халланиат распространился на площадь около 390 квадратных километров.

По данным ведомства, пятно движется к северо-востоку от островов и находится примерно в семи километрах от побережья. В то же время власти заявили, что пока нет угрозы для расположенных в районе объектов, в частности опреснительных установок и туристической инфраструктуры.

По данным отслеживания судов, Caroline Bezengi загрузил нефть в российском черноморском порту Новороссийск в апреле и в конце мая прошел через Суэцкий канал.

Танкер, построенный в 2001 году, входит в так называемый "теневой флот" старых нефтяных судов, используемых Россией для транспортировки нефти в условиях санкций.

Такие суда часто не имеют западного страхового покрытия и могут использовать флаги разных стран для сокрытия фактического собственника.

Экологи предупреждают о возможных последствиях

Инцидент вызывает особое беспокойство из-за расположения района утечки. В прошлом году султан Омана Хайтам бин Тарик издал указ о создании природного заповедника вокруг островов Халланиат – территории, где обитают редкие виды морских животных, в частности горбатые киты Аравийского моря и бакланы Сокотры.

Экологическая организация Greenpeace ранее оценивала площадь нефтяного пятна примерно в 600 квадратных километров, ссылаясь на анализ спутниковых снимков.

Специалисты отмечают, что масштаб такого разлива требует комплексной операции по очистке. По словам профессора экологической микробиологии и биотехнологии Эдинбургского университета Гериот-Ватта Тони Гутьерреса, для борьбы с последствиями могут использоваться специальные диспергаторы, боновые заграждения и оборудование для сбора нефти.

Он отметил, что наибольшая опасность возникает в случае попадания нефти в мелководье и побережье, где она может нанести вред кораллам, птицам и рыбам.

Контекст новости

РФ продолжает активно использовать "теневой флот" для экспорта своей подсанкционной нефти, но все больше таких танкеров подвергаются ударам ВСУ. К примеру, 9 августа СБС сообщил о поражении трех судов теневого флота РФ в Черном море. Среди них - один нефтяной танкер и два сухогруза.

Также украинские беспилотники в последнее время атаковали 13 российских судов "теневого флота" в акваториях Черного и Азовского морей.

Перед этим СБС поразили 4 судна "теневого флота" России в Черном море.

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