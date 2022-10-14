Біля окупованої Кремінної два десятки росіян покинули свої позиції, - Гайдай

"27 росіян покинули свої позиції поблизу Кремінної", - йдеться у повідомленні Гайдая.

За його словами, передові підрозділи 488-го мотострілецького полку (в/ч 12721, ППД - м. Клинці, Брянської області) 144-ї мотострілецької дивізії РФ намагаються тримати лінію окупації в районі Кремінної.

Проте лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування.

"Щоправда, після співбесід з елементами пресингу 22 з них заарештували й кинули під варту, а 5 - повернулися на позиції, бо командуванню вдалося їх залякати", - додав Гайдай.