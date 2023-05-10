Біля окупованого Сєвєродонецька пролунала потужна "бавовна", - глава міста

"Росіяни не вважають це місто місцем для укріплення. Останнім часом окупаційна "влада" не влаштовує навіть показового відновлення", - йдеться у заяві.

Також Стрюк повідомив, що росіяни масово розселяються навколо окупованого міста, а нещодавно в Щедрищевому (район біля Сєвєродонецька - ред.) сталася ефективна "бавовна".

"Сєвєродонецький "Азот" росіяни зруйнували на 70 %. Все більш-менш цінне вони звідти вивезли", - повідомив глава міста.

Також Стрюк розповів, що місцеві колаборанти повивозили свої родини до захопленого Луганська.