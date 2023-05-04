Проблеми із зарплатами та водопостачанням: голова Сєвєродонецька про ситуацію в місті

В окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) загарбники затримують зарплату місцевим комунальникам. Люди живуть без грошей по декілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Окупанти зламують порожні квартири та переводять їх до "резервного фонду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з облаштованих домівок під час перевірок і так званих ремонтів виносять усе більш-менш цінне. Певну кількість квартир обрали для проживання колаборанти та військові РФ.

"Гастролерів в місті вдвічі більше, ніж постійного населення. Зарплати на комунальних підприємствах окупанти не виплачують по декілька місяців", - сказав Стрюк.

За його словами, у Сєвєродонецьку працює лише один водозабір, який заживлений не на повну потужність.