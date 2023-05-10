Вблизи оккупированного Северодонецка раздалась мощная "бавовна", - глава города

Недавно возле оккупированного Северодонецка (Луганская область) раздалась мощная "бавовна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка.
"Россияне не считают этот город местом для укрепления. В последнее время оккупационная "власть" не устраивает даже показательное восстановление", - говорится в заявлении.
Также Стрюк сообщил, что россияне массово расселяются вокруг оккупированного города, а недавно в Щедрищево (район возле Северодонецка - ред.) произошла эффективная "бавовна".
"Северодонецкий "Азот" россияне разрушили на 70%. Все более или менее ценное они оттуда вывезли", - сообщил глава города.
Также Стрюк рассказал, что местные коллаборанты вывезли свои семьи в захваченный Луганск.
Напомним, что в оккупированном Северодонецке (Луганская область) захватчики задерживают зарплату местным коммунальщикам. Люди живут без денег по несколько месяцев.
Российские оккупанты нанесли значительный ущерб жилому фонду Северодонецка (Луганская область). Теперь поврежденные многоэтажки падают целыми подъездами.
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