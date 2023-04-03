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Біля однієї з резиденцій Путіна виявили ППО, - розслідування

Фото: журналісти знайшли ППО недалеко від передбачуваної резиденції Путіна в Червоній Поляні (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від передбачуваної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, розташованій у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, опубліковане у Telegram-каналі "Команда Навального".

Так, ППО "Панцир С-1" з'явилася недалеко від ймовірної резиденції Володимира Путіна в Червоній Поляні Краснодарського краю.

Як розповіли журналісти, ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від резиденції, яка юридично належить публічному акціонерному товариству "Газпром". Насправді стверджують розслідувачі, це є секретна зимова резиденція Путіна, куди він їздить, щоб кататися на лижах.

Шале "Ачіпсе", за даними розслідувачів, збудували до Зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Тоді ж неподалік з'явилася резиденція екс-президента Дмитра Медведєва "Псехако".

Зазначимо, що ймовірна резиденція Путіна в Червоній Поляні виглядає як 20 га землі, два будинки, корпус для супроводжуючих, вертолітний майданчик та власний підйомник. У головній будівлі є чотири поверхи - два підземних і два над землею, загальна площа 3800 квадратних метрів.

Як повідомлялося, Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Зокрема, у кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси та західні зони для встановлення систем протиповітряної оборони. Влада збирається розмістити ППО серед житлових будинків.

Цікаво, що до всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні колії, а поряд збудували секретні станції. Це підтверджує той факт, що останнім часом президент РФ став більше користуватися потягом, аніж літаком.

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